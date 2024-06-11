Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
31.05
Рейнджерс
Флорида
Хоккей. НХЛ
1.06
Даллас
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
2.06
Флорида
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
3.06
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.04
Локомотив
Металлург Мг
22.04
Локомотив
Металлург Мг
ОТ
20.04
Металлург Мг
Локомотив
18.04
Металлург Мг
Локомотив
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ. Все результаты
12:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Сезон-2024/2025 будет самым продолжительным в истории КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила календарь сезона-2024/2025.

КХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет рекордным — 187. С момента старта чемпионата до первой паузы команды проведут 97 игровых дней подряд. Регулярный чемпионат продлится по 23 марта 2025 года и включит в себя рекордные 782 матча.

Чемпионат стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и местный «Металлург». Обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне стала «Магнитка».

Плей-офф пройдет с 26 марта по 25 мая 2025 года. Первый раунд будет сыгран по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго вновь будет перекрестный формат.

Пауза продлится с 9 по 16 декабря, новогодний перерыв составит три дня — с 31 декабря по 2 января. Последний перерыв связан с проведением недели звезд хоккея — с 7 по 10 февраля 2025 года.

Расписание составлено таким образом, чтобы равномерно распределить матчи по дням. В среднем каждый день в чемпионате будет проходить четыре матча.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь