Сезон-2024/2025 будет самым продолжительным в истории КХЛ

Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет рекордным — 187. С момента старта чемпионата до первой паузы команды проведут 97 игровых дней подряд. Регулярный чемпионат продлится по 23 марта 2025 года и включит в себя рекордные 782 матча.

Чемпионат стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и местный «Металлург». Обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне стала «Магнитка».

Плей-офф пройдет с 26 марта по 25 мая 2025 года. Первый раунд будет сыгран по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго вновь будет перекрестный формат.

Пауза продлится с 9 по 16 декабря, новогодний перерыв составит три дня — с 31 декабря по 2 января. Последний перерыв связан с проведением недели звезд хоккея — с 7 по 10 февраля 2025 года.