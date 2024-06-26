Определились составы на благотворительный матч НХЛ и КХЛ
«Матч года» состоится в Москве 20 июля.
«Матч года» состоится в Москве 20 июля.
Матч пройдет на льду арены в Парке легенд. Большая часть средств будет направлена на благотворительность через фонды, организованные хоккеистами вместе с партнерами.
Звезды НХЛ: Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачев, Евгений Малкин, Сергей Бобровский, Валерий Ничушкин, Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Илья Любушкин, Евгений Дадонов, Владислав Гавриков, Александр Романов, Никита Зайцев, Кирилл Марченко, Егор Чинахов.
Тренерский штаб: Игорь Ларионов, Алексей Жамнов, Сергей Зубов.
Звезды КХЛ: Илья Ковальчук, Александр Радулов, Владимир Ткачев, Николай Голдобин, Вадим Шипачев, Александр Никишин, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Василий Атанасов, Дамир Шарипзянов, Антон Бурдасов, Александр Волков, Евгений Свечников, Илья Набоков, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Григорий Панин, Богдан Конюшков, Анатолий Голышев, Никита Нестеров, Михаил Бердин, Максим Дорожко.
Тренерский штаб: Андрей Разин, Игорь Никитин.
24 июня «Флорида» впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли, победив в седьмом матче финала «Эдмонтон Ойлерз». В составе команды из Флориды чемпионами НХЛ стали россияне Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко. Сергей Бобровский — единственный из новоиспеченных обладателей престижного трофея примет участие в благотворительном матче.