Определились составы на благотворительный матч НХЛ и КХЛ

Матч пройдет на льду арены в Парке легенд. Большая часть средств будет направлена на благотворительность через фонды, организованные хоккеистами вместе с партнерами.

24 июня «Флорида» впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли, победив в седьмом матче финала «Эдмонтон Ойлерз». В составе команды из Флориды чемпионами НХЛ стали россияне Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко. Сергей Бобровский — единственный из новоиспеченных обладателей престижного трофея примет участие в благотворительном матче.