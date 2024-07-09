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15:50 (мск), источник: Sportmail.ru

«Автомобилист» подписал контракт с форвардом из Канады

Ник Меркли, известный по выступлениям за минское «Динамо», продолжит карьеру в Екатеринбурге.

АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК "Автомобилист"

Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, канадский нападающий Ник Меркли стал игроком «Автомобилиста». 27-летний игрок перешел в «Автомобилист» из минского «Динамо» в результате обмена на денежную компенсацию. С форвардом подписан односторонний контракт на два года.

«Желаем Нику яркой игры в составе “Автомобилиста”. Добро пожаловать в Екатеринбург!» — говорится в заявлении команды.

С сезона 2022/23 Меркли выступал в КХЛ за «Динамо». В составе белорусской команды новичок «Автомобилиста» провел 143 матча и набрал 79 (40+39) очков.

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