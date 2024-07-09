«Автомобилист» подписал контракт с форвардом из Канады

Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, канадский нападающий Ник Меркли стал игроком «Автомобилиста». 27-летний игрок перешел в «Автомобилист» из минского «Динамо» в результате обмена на денежную компенсацию. С форвардом подписан односторонний контракт на два года.