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19:01 (мск), источник: Sportmail.ru

КХЛ заявила, что будет уважать контракты других чемпионатов

КХЛ не будет регистрировать новые контракты игроков, имеющих действующие соглашения с клубами других лиг или невыполненные обязательства. Об этом говорится в релизе на официальном сайте лиги.

КХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, КХЛ будет уважать действие контрактов других чемпионатов, а опыт работы с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) говорит о том, что обе стороны продолжают выполнять обязательства и без подписанного меморандума.

«Ранее для перехода игрока из иностранной лиги необходимо было через международный отдел ФХР и взаимодействие национальных федераций оформлять трансферную карту Международной федерации хоккея. После вступления в силу новой редакции закона о спорте и приведения в соответствие с ним нормативных документов Минспорта и КХЛ, для клубов КХЛ не потребуется трансферная карта для заявки игрока. При этом лига не будет регистрировать новые контракты хоккеистов, имеющих действующие контракты с другими клубами или невыполненные обязательства, а также прочие обстоятельства, мешающие подписанию нового договора», — отмечается в релизе.

В 2022 году Иван Федотов, серебряный призер Олимпиады в Пекине в составе сборной России, после завоевания Кубка Гагарина с армейцами подписал контракт с клубом «Филадельфией Флайерз», который выбрал его на драфте НХЛ 2015 года под 188-м номером, но был задержан в военкомате и отправлен в воинскую часть для прохождения срочной службы. В июле 2023 года, после возвращения со службы в армии, голкипер подписал контракт с ЦСКА.

В августе 2023 года Международная федерация хоккея встала на сторону «Филадельфии» в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова — американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24. ИИХФ наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. В конце марта 2024 года голкипер перешел в «Филадельфию».

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