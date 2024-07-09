КХЛ заявила, что будет уважать контракты других чемпионатов

Как отмечается, КХЛ будет уважать действие контрактов других чемпионатов, а опыт работы с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) говорит о том, что обе стороны продолжают выполнять обязательства и без подписанного меморандума.

«Ранее для перехода игрока из иностранной лиги необходимо было через международный отдел ФХР и взаимодействие национальных федераций оформлять трансферную карту Международной федерации хоккея. После вступления в силу новой редакции закона о спорте и приведения в соответствие с ним нормативных документов Минспорта и КХЛ, для клубов КХЛ не потребуется трансферная карта для заявки игрока. При этом лига не будет регистрировать новые контракты хоккеистов, имеющих действующие контракты с другими клубами или невыполненные обязательства, а также прочие обстоятельства, мешающие подписанию нового договора», — отмечается в релизе.

В 2022 году Иван Федотов, серебряный призер Олимпиады в Пекине в составе сборной России, после завоевания Кубка Гагарина с армейцами подписал контракт с клубом «Филадельфией Флайерз», который выбрал его на драфте НХЛ 2015 года под 188-м номером, но был задержан в военкомате и отправлен в воинскую часть для прохождения срочной службы. В июле 2023 года, после возвращения со службы в армии, голкипер подписал контракт с ЦСКА.