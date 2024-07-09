КХЛ готова расторгнуть договор с ФХР о делегировании прав на проведение чемпионатов
КХЛ ранее проводила чемпионат России, права на который лиге делегировала ФХР, член Международной федерации хоккея на льду.
КХЛ ранее проводила чемпионат России, права на который лиге делегировала ФХР, член Международной федерации хоккея на льду.
9 июля состоялось Совещание руководителей клубов КХЛ. Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, как поправки к федеральному закону «О физической культуре и спорте» повлияют на дальнейшую спортивную жизнь: что именно и насколько сильно изменится, а что останется, как и прежде — для Лиги, клубов, хоккеистов и болельщиков.
«Лигой направлено в адрес Федерации хоккея России письмо с предложением расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов на условиях, предварительно согласованных с ФХР. После получения соответствующих корпоративных одобрений КХЛ и ФХР договор будет расторгнут», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.
«КХЛ остается в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получая независимость от ИИХФ и ФХР. КХЛ продолжит создавать равные условия для всех команд КХЛ, повышая спортивную конкуренцию и зрелищность, а также работать на развитие и продвижение хоккея — не только профессионального (КХЛ и МХЛ), но и детско-юношеского», — отметил Алексей Морозов.
17-й розыгрыш КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты Кубка Гагарина прошлого сезона «Металлург» и «Локомотив».