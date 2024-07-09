КХЛ готова расторгнуть договор с ФХР о делегировании прав на проведение чемпионатов

9 июля состоялось Совещание руководителей клубов КХЛ. Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, как поправки к федеральному закону «О физической культуре и спорте» повлияют на дальнейшую спортивную жизнь: что именно и насколько сильно изменится, а что останется, как и прежде — для Лиги, клубов, хоккеистов и болельщиков.

«Лигой направлено в адрес Федерации хоккея России письмо с предложением расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов на условиях, предварительно согласованных с ФХР. После получения соответствующих корпоративных одобрений КХЛ и ФХР договор будет расторгнут», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

«КХЛ остается в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получая независимость от ИИХФ и ФХР. КХЛ продолжит создавать равные условия для всех команд КХЛ, повышая спортивную конкуренцию и зрелищность, а также работать на развитие и продвижение хоккея — не только профессионального (КХЛ и МХЛ), но и детско-юношеского», — отметил Алексей Морозов.