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16:24 (мск), источник: Спорт Mail

Федерация хоккея Словакии разрешила вызывать в сборную игроков из КХЛ

Федерации хоккея Словакии разрешила тренерам национальной сборной вызывать в команду игроков, выступающих в КХЛ, сообщает пресс-служба словацкой организации.

КХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

По итогам голосования клубов 52% представителей проголосовали за вызов игроков из КХЛ в сборную, 38% — против и 10% воздержались.

«По итогам опроса принято решение, что на турнирах сборная должна быть в максимально сильном составе независимо от клубной принадлежности. Таким образом, тренеры национальной команды будут иметь полную свободу действий», — говорится в сообщении Федерации хоккея Словакии.

Сборной Словакии было запрещено вызывать игроков из КХЛ на чемпионатах мира 2023 года и 2024 года.

В КХЛ числятся 11 словацких хоккеистов: вратари Патрик Рыбар («Спартак») и Адам Хуска (без контракта); защитники Михал Чайковский («Спартак»), Мартин Гернат («Локомотив»), Мислав Росандич (без контракта), Кристиан Ярош (ЦСКА) и Марио Грман («Адмирал»); нападающие Томаш Юрчо («Куньлунь»), Михал Криштоф («Сочи»), Адам Лишка («Северсталь») и Адам Ружичка («Спартак»).

В конце августа сборная Словакии сыграет в отборе на Олимпийские игры 2026 года, где встретится с командами Австрии, Венгрии и Казахстана.


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