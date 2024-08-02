Федерация хоккея Словакии разрешила вызывать в сборную игроков из КХЛ
Федерации хоккея Словакии разрешила тренерам национальной сборной вызывать в команду игроков, выступающих в КХЛ, сообщает пресс-служба словацкой организации.
Федерации хоккея Словакии разрешила тренерам национальной сборной вызывать в команду игроков, выступающих в КХЛ, сообщает пресс-служба словацкой организации.
По итогам голосования клубов 52% представителей проголосовали за вызов игроков из КХЛ в сборную, 38% — против и 10% воздержались.
«По итогам опроса принято решение, что на турнирах сборная должна быть в максимально сильном составе независимо от клубной принадлежности. Таким образом, тренеры национальной команды будут иметь полную свободу действий», — говорится в сообщении Федерации хоккея Словакии.
Сборной Словакии было запрещено вызывать игроков из КХЛ на чемпионатах мира 2023 года и 2024 года.
В КХЛ числятся 11 словацких хоккеистов: вратари Патрик Рыбар («Спартак») и Адам Хуска (без контракта); защитники Михал Чайковский («Спартак»), Мартин Гернат («Локомотив»), Мислав Росандич (без контракта), Кристиан Ярош (ЦСКА) и Марио Грман («Адмирал»); нападающие Томаш Юрчо («Куньлунь»), Михал Криштоф («Сочи»), Адам Лишка («Северсталь») и Адам Ружичка («Спартак»).
В конце августа сборная Словакии сыграет в отборе на Олимпийские игры 2026 года, где встретится с командами Австрии, Венгрии и Казахстана.