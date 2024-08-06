КХЛ объявила место проведения Матча звезд в 2025 году
Матч звезд КХЛ в 2025 году пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене». Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Матч звезд КХЛ в 2025 году пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене». Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Новосибирск станет самым восточным городом, который когда-либо принимал Матч звезд КХЛ.
«Ни для кого не секрет, какие города мы в первую очередь рассматривали как место проведения ближайшей Недели звезд хоккея. Мы знаем, как в Новосибирске любят свою команду и хоккей, город заждался большого хоккейного праздника. Мы, как и все, переживали, когда Новосибирск лишился права проведения молодёжного чемпионата мира, поэтому сейчас рады, что можем привезти сюда лучших игроков двух лиг — КХЛ и МХЛ. Благодарны руководству Новосибирской области и лично губернатору Андрею Александровичу Травникову за интерес и готовность вместе с нами провести это уникальное мероприятие», — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
Новосибирская область станет седьмым регионом, который примет звездный уикенд. 1 февраля 2025 года на «Сибирь-Арене» пройдет Кубок Вызова МХЛ, а
«Сибирь-Арена» была построена в 2023 году. Вместимость новой хоккейной площадки составляет 10 634 зрителя.
В минувшем сезоне Матч звезд КХЛ проходил в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».
Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 3 сентября матчем за Кубок открытия между «Металлургом» и «Локомотивом».