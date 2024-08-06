КХЛ объявила место проведения Матча звезд в 2025 году

«Ни для кого не секрет, какие города мы в первую очередь рассматривали как место проведения ближайшей Недели звезд хоккея. Мы знаем, как в Новосибирске любят свою команду и хоккей, город заждался большого хоккейного праздника. Мы, как и все, переживали, когда Новосибирск лишился права проведения молодёжного чемпионата мира, поэтому сейчас рады, что можем привезти сюда лучших игроков двух лиг — КХЛ и МХЛ. Благодарны руководству Новосибирской области и лично губернатору Андрею Александровичу Травникову за интерес и готовность вместе с нами провести это уникальное мероприятие», — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.