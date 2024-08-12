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12:16 (мск), источник: Спорт Mail

Источник: СКА подпишет элитного защитника из НХЛ

Американский защитник Тони Деанджело дал свое согласие на переход в СКА. Об этом сообщает «Чемпионат».

СКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

По информации источника, 28-летний американец изначально планировал остаться в НХЛ, но так и не дождался достойного предложения. Сообщается, что на текущем этапе Деанджело готов продолжить карьеру в КХЛ.

Ранее сообщалось об интересе к Деанджело со стороны СКА. Главный тренер команды Роман Ротенберг заявил, что праворукий защитник — единственная позиция, на которую они готовы рассмотреть нового игрока. Деанджело является именно праворуким защитником.

Деанджело был выбран «Тампой» под общим 19-м номером на драфте НХЛ-2014. В НХЛ американец провел восемь сезонов и зарекомендовал себя как одного из самых атакующих защитников лиги. Всего на его счету 371 матч за «Аризону», «Рейнджерс» «Филадельфию» и «Каролину», в которых он набрал 210 (48+162) очков.

Минувший сезон Деанджело провел в «Каролине», где был одноклубником Евгения Кузнецова, который в нынешнее межсезонье пополнил состав СКА.

Деанджело является единственным игроком в истории НХЛ, чей контракт выкупался дважды. Летом 2021 года «Рейнджерс» выкупили контракт после его конфликта с российским вратарем Александром Георгиевым. Через два года контракт Деанджело был выкуплен «Филадельфией». В первом случае годовая зарплата защитника составляла 4,8 млн долларов, во втором — 5 млн долларов.

Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 3 сентября матчем за Кубок открытия между «Металлургом» и «Локомотивом».

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