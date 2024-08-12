Источник: СКА подпишет элитного защитника из НХЛ
Американский защитник Тони Деанджело дал свое согласие на переход в СКА. Об этом сообщает «Чемпионат».
Американский защитник Тони Деанджело дал свое согласие на переход в СКА. Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, 28-летний американец изначально планировал остаться в НХЛ, но так и не дождался достойного предложения. Сообщается, что на текущем этапе Деанджело готов продолжить карьеру в КХЛ.
Ранее сообщалось об интересе к Деанджело со стороны СКА. Главный тренер команды Роман Ротенберг заявил, что праворукий защитник — единственная позиция, на которую они готовы рассмотреть нового игрока. Деанджело является именно праворуким защитником.
Деанджело был выбран «Тампой» под общим 19-м номером на драфте НХЛ-2014. В НХЛ американец провел восемь сезонов и зарекомендовал себя как одного из самых атакующих защитников лиги. Всего на его счету 371 матч за «Аризону», «Рейнджерс» «Филадельфию» и «Каролину», в которых он набрал 210 (48+162) очков.
Минувший сезон Деанджело провел в «Каролине», где был одноклубником Евгения Кузнецова, который в нынешнее межсезонье пополнил состав СКА.
Деанджело является единственным игроком в истории НХЛ, чей контракт выкупался дважды. Летом 2021 года «Рейнджерс» выкупили контракт после его конфликта с российским вратарем Александром Георгиевым. Через два года контракт Деанджело был выкуплен «Филадельфией». В первом случае годовая зарплата защитника составляла 4,8 млн долларов, во втором — 5 млн долларов.
Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 3 сентября матчем за Кубок открытия между «Металлургом» и «Локомотивом».