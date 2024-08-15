КХЛ изменила правило начисления очков в овертаймах при замене вратаря

Теперь в случае, если команда в овертайме заменит вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч ноль очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменен на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».
Подобная практика в КХЛ начала применяться в сезоне-2021/22, когда главный тренер ЦСКА Сергей Федоров в овертайме менял вратаря на полевого игрока и обеспечивал своей команде численное преимущество. Позже эту тактику начали использовать и другие тренеры.
Правило будет действовать с сезона-2024/25. Аналогичное правило действует в НХЛ с 1998 года.
Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 3 сентября матчем за Кубок открытия, в котором сыграют финалисты прошлого сезона — «Металлург» и «Локомотив».