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КХЛ изменила правило начисления очков в овертаймах при замене вратаря

Заочное заседание совета директоров КХЛ приняло изменения в регламенты лиги, касающиеся игры в овертайме с замененным вратарём на полевого игрока. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Источник: РИА "Новости"

Теперь в случае, если команда в овертайме заменит вратаря на дополнительного полевого игрока и пропускает шайбу в свои ворота, то такая команда получает за матч ноль очков. Исключением из данного правила является ситуация, когда вратарь был заменен на дополнительного полевого игрока по правилу «отложенного штрафа».

Подобная практика в КХЛ начала применяться в сезоне-2021/22, когда главный тренер ЦСКА Сергей Федоров в овертайме менял вратаря на полевого игрока и обеспечивал своей команде численное преимущество. Позже эту тактику начали использовать и другие тренеры.

Правило будет действовать с сезона-2024/25. Аналогичное правило действует в НХЛ с 1998 года.

Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 3 сентября матчем за Кубок открытия, в котором сыграют финалисты прошлого сезона — «Металлург» и «Локомотив».