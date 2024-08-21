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Бывший пресс-секретарь IIHF: КХЛ не имеет финансового смысла

Бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (IIHF) Шимон Шемберг заявил, что КХЛ является исключительно политическим проектом. Об этом сообщает Sport Aktuality.

Источник: РИА "Новости"

Шемберг занимал должность пресс-секретаря IIHF с 2001 по 2014 год.

«КХЛ была политическим проектом с момента ее создания в 2008 году. Она никогда бы не стала такой без непосредственной помощи Владимира Путина, Кремля и близких к Путину людей.

Если сравнить КХЛ с другими лигами Европы или мира, все клубы и лиги хотят получать собственный доход. Однако КХЛ не имеет финансового смысла. Сама лига признала, что может покрыть лишь 10% своих расходов. Таким образом, 90%, а может, и больше, поступает извне, то есть газ и нефть из энергетического сектора. Он полностью контролируется Путиным, Кремлем и близкими к власти компаниями, такими как “Газпром” или “Роснефть”. Так что без политической поддержки КХЛ не существовала бы в том виде, в котором она существует с 2008 года», — заявил Шемберг.

Общие траты российских клубов КХЛ за 2023 год составили 53,5 млрд рублей.

Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 3 сентября матчем за Кубок открытия, в котором сыграют финалисты прошлого сезона — «Металлург» и «Локомотив».