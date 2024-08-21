Бывший пресс-секретарь IIHF: КХЛ не имеет финансового смысла

«КХЛ была политическим проектом с момента ее создания в 2008 году. Она никогда бы не стала такой без непосредственной помощи Владимира Путина, Кремля и близких к Путину людей.



Если сравнить КХЛ с другими лигами Европы или мира, все клубы и лиги хотят получать собственный доход. Однако КХЛ не имеет финансового смысла. Сама лига признала, что может покрыть лишь 10% своих расходов. Таким образом, 90%, а может, и больше, поступает извне, то есть газ и нефть из энергетического сектора. Он полностью контролируется Путиным, Кремлем и близкими к власти компаниями, такими как “Газпром” или “Роснефть”. Так что без политической поддержки КХЛ не существовала бы в том виде, в котором она существует с 2008 года», — заявил Шемберг.