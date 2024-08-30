Ротенберг: Выиграли кубок-малыш. Надеюсь, он весной вырастет в большой

«Хочу поблагодарить всех журналистов, которые приходили на все матчи, на все пресс-конференции. Это лучшая посещаемость прессы. Вам аплодисменты — спасибо всем. Это очень важно для нас. Важно поблагодарить наших болельщиков, наш фан-сектор. С учетом презентации Евгения Кузнецова мы за неделю собрали на турнире 45 тысяч человек. Аплодисменты болельщикам, фан-сектору, всем, кто приходил. Это очень важно для нас. Мы играем только для болельщиков, для представителей СМИ, для наших близких. Хотим, чтобы люди сами приходили. В этот раз даже не проводили дополнительную работу. Просто посмотрели, сколько болельщиков мы имеем возможность собрать, когда играем хорошо. Рады тому, что пришло столько людей. После матча с “Ак Барсом” я вышел на улицу и увидел несколько тысяч болельщиков — такого не было никогда. Это говорит о том, что мы идем в правильном направлении. Наши болельщики нас любят, мы это очень ценим. Благодарны каждому, кто приходит на наши матчи, смотрит игры на арене и у телевизионных экранов.



Что касается игры и турнира в целом — это важная победа. В третий раз подряд выиграли турнир Пучкова. Выиграли кубок-малыш в этом году. Будем делать с ребятами все возможное, чтобы этот маленький кубок весной вырос в большой, в сильный кубок. Все друг друга прекрасно понимаем, без лишних слов. Наша задача — выигрывать каждый матч на каждом турнире», — приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.