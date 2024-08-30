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Генменеджер «Ак Барса» высказался о лимите на легионеров в КХЛ

По словам Марата Валиуллина, эти перемены диктуются временем.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Ак Барс"

В апреле 2024 года Федерация хоккея России утвердила возвращение к прежнему лимиту — теперь каждая команда может иметь в заявке на сезон максимум пять легионеров. В сезоне-2023/2024 было разрешено заявлять не более трех иностранных хоккеистов.

«Есть регламент, по нему работаем. Клубы заранее узнают о таких вещах, чтобы было время на принятие решений. Держали в голове наработки, что может быть как пять легионеров, так и три. Эти перемены диктуются временем», — приводит «Чемпионат» слова генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина.

Новый сезон КХЛ начнется матчем действующего обладателя Кубка Гагарина магнитогорского «Металлурга» против «Локомотива» из Ярославля. Игра состоится 3 сентября.