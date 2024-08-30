Генменеджер «Ак Барса» высказался о лимите на легионеров в КХЛ

«Есть регламент, по нему работаем. Клубы заранее узнают о таких вещах, чтобы было время на принятие решений. Держали в голове наработки, что может быть как пять легионеров, так и три. Эти перемены диктуются временем», — приводит «Чемпионат» слова генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина.