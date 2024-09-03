В КХЛ назвали плюсы завершения сезона в конце мая

«Мы идем планомерно, рассчитываем и ожидаем, что новый сезон будет более интересным, захватывающим и интригующим. Для этого мы передвинули окончание чемпионата на май, что будет интересно в том числе и для зрителей — приходить на хоккей в теплое время года, а иногда и смотреть на матчи в фан-зонах», — приводит слова Морозова ТАСС.