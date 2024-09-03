В КХЛ назвали плюсы завершения сезона в конце мая

Ранее сезон КХЛ заканчивался не позднее 30 апреля. Это было связано с подготовкой сборных команд к чемпионату мира. Напомним, что сборная России с 2022 года не участвует в турнире из-за отстранения со стороны IIHF.
«Мы идем планомерно, рассчитываем и ожидаем, что новый сезон будет более интересным, захватывающим и интригующим. Для этого мы передвинули окончание чемпионата на май, что будет интересно в том числе и для зрителей — приходить на хоккей в теплое время года, а иногда и смотреть на матчи в фан-зонах», — приводит слова Морозова ТАСС.
Сегодня, 3 сентября, в первом матче нового сезона регулярного чемпионата КХЛ сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Регулярка завершится 23 марта 2025 года, плей-офф начнется 26 марта и может закончиться 25 мая (дата седьмого матча финальной серии).
Сезон будет продолжаться и в начале мая, когда начнется чемпионат мира (с 9 мая). Другие паузы в чемпионате будут связаны с новогодними праздниками (31 декабря — 2 января) и проведением Матча звезд в Новосибирске (7—10 февраля).