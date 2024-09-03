Выходи на лёд: FEDUK совместно с VK Records выпустил трек нового сезона КХЛ

3 сентября FEDUK представил сингл «Выходи на лёд», записанный совместно с музыкальным лейблом VK Records специально к старту нового сезона КХЛ. Песня стала официальным треком чемпионата 2024/2025 и будет звучать на аренах Лиги.
Кроме того, настроиться на игру вместе с новым синглом от FEDUK смогут не только болельщики на трибунах, но и телезрители МАТЧ ТВ. «Выходи на лёд» будет звучать в проморолике, приуроченном к играм сезона. Над созданием песни работала команда музыкального продакшена лейбла VK Records, а текст был написан самим артистом.
На написание текста артиста вдохновила личная история, связанная с его детством и хоккеем.
«У меня брат всё детство и юность играл в хоккей, поэтому я всё время был зрителем на тренировках и частично находился в его хоккейной тусовке. Поэтому для меня этот трек — не просто разговор, текст и настроение о хоккее, а именно часть моей жизни, моего лайфстайла в детстве. Вдохновлялся я флешбэками из детства, когда наблюдал хоккейные матчи брата и игры по телевизору, чемпионаты, олимпиады. И я старался сделать трек максимально приближенным к реальности, к настоящим эмоциям, а не к какому-то набору слов и символов», — рассказал FEDUK.
Сезон КХЛ 2024/2025 стартует 3 сентября с матча команд «Металлург» и «Локомотив», где зрители впервые смогут услышать трек сезона.
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