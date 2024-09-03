Выходи на лёд: FEDUK совместно с VK Records выпустил трек нового сезона КХЛ

«У меня брат всё детство и юность играл в хоккей, поэтому я всё время был зрителем на тренировках и частично находился в его хоккейной тусовке. Поэтому для меня этот трек — не просто разговор, текст и настроение о хоккее, а именно часть моей жизни, моего лайфстайла в детстве. Вдохновлялся я флешбэками из детства, когда наблюдал хоккейные матчи брата и игры по телевизору, чемпионаты, олимпиады. И я старался сделать трек максимально приближенным к реальности, к настоящим эмоциям, а не к какому-то набору слов и символов», — рассказал FEDUK.