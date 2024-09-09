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КХЛ определила лучших игроков первой недели регулярного сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила лучших игроков первой недели регулярного чемпионата сезона-2024/25.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Лучшим вратарем признан Даниил Исаев из «Локомотива», одержавший две победы в двух матчах с процентом отраженных бросков 95,83% и коэффициентом надежности 1,00. В матче с «Ладой» (3:0) Исаев сыграл на ноль. Он получил эту награду в третий раз в своей карьере.

Лучшим защитником признан Ник Эберт из «Автомобилиста», набравший 3 (2+1) очка в двух матчах. В матче с «Трактором» (3:2) 30-летний американец стал автором победной шайбы.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Наиль Якупов из «Куньлуня», набравший 4 (3+1) очка в трех матчах. В матче с московским «Динамо» (3:1) Якупов отметился победной шайбой.

Лучшим новичком признан 19-летний Андрей Козлов из «Металлурга», отметившийся заброшенной шайбой в ворота СКА (5:4 ОТ).