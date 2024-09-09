КХЛ определила лучших игроков первой недели регулярного сезона

Лучшим вратарем признан Даниил Исаев из «Локомотива», одержавший две победы в двух матчах с процентом отраженных бросков 95,83% и коэффициентом надежности 1,00. В матче с «Ладой» (3:0) Исаев сыграл на ноль. Он получил эту награду в третий раз в своей карьере.