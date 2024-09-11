КХЛ распределила между клубами рекордную за десять лет сумму

Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, отчисления от азартных игр и выделенные лигой средства. Начиная с сезона-2023/24 30% от общей суммы выплаты распределяется пропорционально между клубами согласно оценке за спортивные достижения клуба, 70% — согласно рейтингу клубов по десяти показателям (спортивные достижения; стоимость спортивного результата; финансирование; несвоевременная оплата трудов хоккеистов; исполнение норм технического регламента; посещаемость и заполняемость арен; сервисы для зрителей; ТВ-индекс; доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания; работа со СМИ).