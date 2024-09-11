КХЛ распределила между клубами рекордную за десять лет сумму

Как сообщает пресс-служба лиги, КХЛ по итогам сезона-2023/24 распределила между клубами рекордную за десять лет сумму в размере 1,175 миллиарда рублей.
По итогам сезона-2022/23 клубы получили выплаты в размере 603,9 миллиона рублей.
Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, отчисления от азартных игр и выделенные лигой средства. Начиная с сезона-2023/24 30% от общей суммы выплаты распределяется пропорционально между клубами согласно оценке за спортивные достижения клуба, 70% — согласно рейтингу клубов по десяти показателям (спортивные достижения; стоимость спортивного результата; финансирование; несвоевременная оплата трудов хоккеистов; исполнение норм технического регламента; посещаемость и заполняемость арен; сервисы для зрителей; ТВ-индекс; доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания; работа со СМИ).
Наибольшую сумму по итогам прошлого сезона получит обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» — 106,452 миллиона рублей. Также в топ-10 по общей сумме выплат вошли ярославский «Локомотив», петербургский СКА, омский «Авангард», московское «Динамо», челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», столичные ЦСКА и «Спартак», соответственно. Лига также дополнительно направит 99 миллионов рублей на детско-юношеский спорт.