«Адмирал» подписал контракт с экс-нападающим НХЛ Сошниковым

Соглашение с 30‑летним нападающим рассчитано до конца текущего сезона. В прошлом сезоне Сошников выступал за челябинский «Трактор», за который провел 78 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав в них 30 (11+19) очков.