«Адмирал» подписал контракт с экс-нападающим НХЛ Сошниковым

Соглашение с 30‑летним нападающим рассчитано до конца текущего сезона. В прошлом сезоне Сошников выступал за челябинский «Трактор», за который провел 78 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав в них 30 (11+19) очков.
Сошников провел пять сезонов в НХЛ, где выступал за «Торонто», «Сент-Луис» и «Айлендерс». Всего нападающий провел в североамериканской лиге 90 матчей и набрал 16 (8+8) очков.
В КХЛ Сошников также выступал за «Атлант», «Салават Юлаев», ЦСКА и «Авангард». В общей сложности он провел в КХЛ 353 матча, в которых набрал 182 (79+103) очка.
Также в активе Сошникова 30 матчей за сборную России, в которых он 8 (4+4) очков.
«Адмирал» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 5 октября, дальневосточники на выезде сыграют с тольяттинской «Ладой». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.