В Канаде хоккейные вратари подрались во время матча: видео

Главным событием матча стала драка вратарей, которая произошла в середине второго периода. Поводом для нее стала потасовка полевых игроков, во время которой вратари выехали в район центрального круга и начали размахивать кулаками.
Победителем из этого противостояния вышел вратарь «Ниагары» Оуэн Флорес. 20-летнему американцу грозит дисквалификация как минимум на две игры, так как это уже не первая драка с его участием в этом сезоне.
Флорес, как и его соперник Джек Иванкович, смогут выставить свою кандидатуру на драфт НХЛ 2025 года. Перспективы американца в НХЛ пока остаются туманными, в то время как 17-летний канадец входит в тройку лучших вратарей предстоящего драфта. Эксперты прогнозируют Иванковичу выбор в середине второго раунда драфта.