Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Канаде хоккейные вратари подрались во время матча: видео

«Ниагара Айс Догз» дома обыграла «Брэмптон Стилхедс» (7:3) в матче регулярного чемпионата хоккейной лиги Онтарио (ОХЛ).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Главным событием матча стала драка вратарей, которая произошла в середине второго периода. Поводом для нее стала потасовка полевых игроков, во время которой вратари выехали в район центрального круга и начали размахивать кулаками.

Победителем из этого противостояния вышел вратарь «Ниагары» Оуэн Флорес. 20-летнему американцу грозит дисквалификация как минимум на две игры, так как это уже не первая драка с его участием в этом сезоне.

Флорес, как и его соперник Джек Иванкович, смогут выставить свою кандидатуру на драфт НХЛ 2025 года. Перспективы американца в НХЛ пока остаются туманными, в то время как 17-летний канадец входит в тройку лучших вратарей предстоящего драфта. Эксперты прогнозируют Иванковичу выбор в середине второго раунда драфта.

КХЛ: таблица и календарь