Сын Квартального задержан за драку с гендиректором «Динамо» Мн

По информации источника, в четверг, 3 октября, Квартальнов-младший подрался генеральным директором минского «Динамо» Артемом Каркоцким. О причинах случившегося не сообщается. На место прибыли правоохранительные органы, которые задержали Квартального-младшего и отправили в изолятор на 10 суток. Также ему запрещен вход в офис клуба.