Сын Квартального задержан за драку с гендиректором «Динамо» Мн

По информации источника, в четверг, 3 октября, Квартальнов-младший подрался генеральным директором минского «Динамо» Артемом Каркоцким. О причинах случившегося не сообщается. На место прибыли правоохранительные органы, которые задержали Квартального-младшего и отправили в изолятор на 10 суток. Также ему запрещен вход в офис клуба.
Пресс-служба минского «Динамо» пока никак не комментирует ситуацию. Сегодня в клубе должно протий совещание, где будет определены дальнейшие меры по разрешению конфликта.
Никита Квартальнов известен по выступлениям за «Сибирь», ЦСКА и «Нефтехимик». Он провел в КХЛ 117 матчей, в которых набрал 11 (7+4) очков. Большую часть карьеры он провел в клубах, где работал его отец Дмитрий Квартальнов.
Осенью 2018 года Квартальнов-младший объявил о завершении карьеры в 24 года из-за рака кисти, из-за которого он потерял два пальца на правой руке. Сразу после этого он занялся агентской деятельностью.
В апреле 2023 года Дмитрий Квартальнов был назначен главным тренером минского «Динамо» и сборной Белоруссии. Под его руководством клуб вышел в плей-офф КХЛ, уступив в первом раунде одноклубникам из Москвы (2−4).
Минское «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Во вторник, 8 октября, «зубры» на выезде сыграют с «Северсталью». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.