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Сын Квартального задержан за драку с гендиректором «Динамо» Мн

Хоккейный агент и сын главного тренера минского «Динамо» Никита Квартальнов был задержан в Минске. Об этом сообщает Tochka.by.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в четверг, 3 октября, Квартальнов-младший подрался генеральным директором минского «Динамо» Артемом Каркоцким. О причинах случившегося не сообщается. На место прибыли правоохранительные органы, которые задержали Квартального-младшего и отправили в изолятор на 10 суток. Также ему запрещен вход в офис клуба.

Пресс-служба минского «Динамо» пока никак не комментирует ситуацию. Сегодня в клубе должно протий совещание, где будет определены дальнейшие меры по разрешению конфликта.

Никита Квартальнов известен по выступлениям за «Сибирь», ЦСКА и «Нефтехимик». Он провел в КХЛ 117 матчей, в которых набрал 11 (7+4) очков. Большую часть карьеры он провел в клубах, где работал его отец Дмитрий Квартальнов.

Осенью 2018 года Квартальнов-младший объявил о завершении карьеры в 24 года из-за рака кисти, из-за которого он потерял два пальца на правой руке. Сразу после этого он занялся агентской деятельностью.

В апреле 2023 года Дмитрий Квартальнов был назначен главным тренером минского «Динамо» и сборной Белоруссии. Под его руководством клуб вышел в плей-офф КХЛ, уступив в первом раунде одноклубникам из Москвы (2−4).

Минское «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Во вторник, 8 октября, «зубры» на выезде сыграют с «Северсталью». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Сочи
3:2
2:1, 1:1, 0:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
6.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 4148 зрителей
Главные тренеры
Сергей Зубов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Егор Заврагин
Андрей Тихомиров
1-й период
08:52
Артур Тянулин
(Сергей Попов, Джесси Грэм)
12:49
Павел Денисов
(Никита Пышкайло, Вадим Мороз)
15:36
Николас Мелош
16:56
Илья Усов
17:12
Сергей Попов
(Михал Криштоф, Артур Тянулин)
2-й период
35:07
Денис Венгрыжановский
(Михал Криштоф, Дмитро Тимашов)
37:07
Брэйди Лайл
(Вадим Мороз)
39:33
Артем Волков
3-й период
40:24
Сэм Энас
57:13
Сергей Попов
59:45
Глеб Корягин
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
КХЛ: таблица и календарь