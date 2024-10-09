Фетисов сделал прогноз о женщинах-тренерах в российском хоккее

Джессика Кэмпбелл, ассистент главного тренера «Сиэтл Кракен» Дэна Байлсмы, появилась на домашней игре против «Сент-Луис Блюз», завершившейся победой гостей со счетом 2:3.
Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Вячеслав Фетисов заявил, что в ближайшей перспективе в России не стоит ожидать появления хоккейного тренера женского пола в мужской команде.
«Женщина-тренер? Наверное, все возможно, но не у нас в ближайшей перспективе. Хотя всякое может быть. У нас женский хоккей не так развит, как в Северной Америке — в этом вся проблема. Девочки, которые играют в моей академии, выделяются среди мальчишек в раннем возрасте. Это говорит о том, что они понимают философию игры. А для того, чтобы тренировать команду, нужно понимать игру. Можно только надеяться, что в России в ближайшие десятилетия может появиться женщина на тренерском мостике. Но от ассистентки до главного тренера — длинный путь», — заявил Фетисов.
«Нам нужно развивать женский хоккей, который требует системного подхода. У меня в академии очень много девчонок, которые играют наравне с мальчишками. Но до определенного возраста, потому что дальше начинается физический контакт, в чем девушки проигрывают физически. На самом деле нужно менять стереотипы и понимать, что девичий хоккей — игра, которая нравится девочкам, женщинам. Но у нас системное решение отсутствует. Многие даже не знают, что женский хоккей — это вид спорта», —добавил двукратный олимпийский чемпион.
Вячеславу Фетисову 66 лет, с 2016 года он является депутатом Государственной Думы. Фетисов — двукратный олимпийский чемпион (1984 и 1988), семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве помощника главного тренера).