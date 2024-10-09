Фетисов сделал прогноз о женщинах-тренерах в российском хоккее

«Женщина-тренер? Наверное, все возможно, но не у нас в ближайшей перспективе. Хотя всякое может быть. У нас женский хоккей не так развит, как в Северной Америке — в этом вся проблема. Девочки, которые играют в моей академии, выделяются среди мальчишек в раннем возрасте. Это говорит о том, что они понимают философию игры. А для того, чтобы тренировать команду, нужно понимать игру. Можно только надеяться, что в России в ближайшие десятилетия может появиться женщина на тренерском мостике. Но от ассистентки до главного тренера — длинный путь», — заявил Фетисов.