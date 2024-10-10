Хоккеист из США заявил о культурном шоке после переезда в Россию

«Мне понравилась лига, это новый опыт для меня. Я провёл какое-то время в АХЛ, несколько матчей в НХЛ, поиграл в Швеции. Хоккей везде немного отличается. Думаю, моё время в Швеции помогло мне при переезде в Россию. Для меня этот переезд стал большим культурным шоком, очевидно! Многое здесь меня удивило. Но лига хороша, её считают одной из лучших в мире не просто так. У каждой команды есть талантливые игроки», — сказал Греко.