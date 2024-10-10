Хоккеист из США заявил о культурном шоке после переезда в Россию

31-летний американец проводит свой дебютный сезон в КХЛ. До этого на протяжении двух лет он выступал в чемпионате Швеции.
«Мне понравилась лига, это новый опыт для меня. Я провёл какое-то время в АХЛ, несколько матчей в НХЛ, поиграл в Швеции. Хоккей везде немного отличается. Думаю, моё время в Швеции помогло мне при переезде в Россию. Для меня этот переезд стал большим культурным шоком, очевидно! Многое здесь меня удивило. Но лига хороша, её считают одной из лучших в мире не просто так. У каждой команды есть талантливые игроки», — сказал Греко.
Греко перешел в «Ладу» в июле этого года. На его счету 14 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 3 (1+2) очка.
В США Греко большую часть карьеру провел в АХЛ, где провел в общей сложности 360 матчей и набрал 235 (109+126) очков. Также на его счету два проведенных матча в НХЛ.
«Лада» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В воскресенье, 13 октября, тольяттинцы на выезде сыграют с «Амуром». Начало матча — в 10:30 по московскому времени.