ФХР выступила против возвращения Ярмарки юниоров в КХЛ

«Предыдущий опыт проведения Драфта/Ярмарки юниоров КХЛ показывает, что эта процедура копирует североамериканский драфт, существующий более 60 лет в системе спорта США и Канады. Хоккейные школы этих стран — частные предприятия, доход которых основывается на оплате родителей за обучение своих детей. Подавляющее большинство российских школ функционирует благодаря региональным, муниципальным бюджетам, средствам спонсоров. Российская экономика подготовки профессионального хоккеиста в корне отличается от североамериканской, и потому драфтовая система распределения молодых игроков не работает в условиях отечественного хоккея, так как доведение юного спортсмена до профессионального контракта осуществляется на средства школы или хоккейного клуба.



Выбор талантливого игрока хоккейным клубом против его воли может способствовать его отъезду в иностранные лиги, что идёт вразрез с позицией Президента РФ В. В. Путина по противодействию оттоку молодых игроков. Таким образом, Федерация хоккея России считает, что предлагаемая КХЛ процедура Ярмарки — системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги — разрушает созданную систему отечественного хоккея», — сказано в заявлении ФХР.