«Был бандитский Петербург». Ротенберг — о переезде в Финляндию

«Мы переехали в 1991-м году, мы на поезде приехали в Финляндию, там, по определённым причинам. Не то, что это было даже наше решение. Так сложилась жизнь. Мы переехали. И в то время там бандитский Петербург. И надо было как-то… Мама посчитала, что лучше на время. Был такой разговор. Конечно, были все расстроены, потому что были друзья, там, не хотели уезжать. Ну, мама так вот решила. У нее потом появилась работа. Она решила, что вся семья переезжает», — сказал Ротенберг.
На момент переезда в Финляндию Роману Ротенбергу было 10 лет. Через несколько месяцев он официально получил финское гражданство. В 1999 году отец Романа предприниматель Борис Ротенберг расстался с его матерью и вернулся в Санкт-Петербург. Российский паспорт Роман получил только в 2009 году.
Роман Ротенберг занял должность главного тренера СКА в январе 2022 года. Под его руководством клуб один раз дошел до финала конференции.
СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на 15 очков. Сегодня армейцы дома сыграют против хабаровского «Амура». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.