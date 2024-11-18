«Был бандитский Петербург». Ротенберг — о переезде в Финляндию

«Мы переехали в 1991-м году, мы на поезде приехали в Финляндию, там, по определённым причинам. Не то, что это было даже наше решение. Так сложилась жизнь. Мы переехали. И в то время там бандитский Петербург. И надо было как-то… Мама посчитала, что лучше на время. Был такой разговор. Конечно, были все расстроены, потому что были друзья, там, не хотели уезжать. Ну, мама так вот решила. У нее потом появилась работа. Она решила, что вся семья переезжает», — сказал Ротенберг.