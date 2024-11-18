«Мама не пускала». Ротенберг объяснил, почему не стал хоккеистом

«Я мечтал стать профессиональным хоккеистом. Я стремился. Но без оценок, без сдачи экзаменов мама меня не выпускала вообще на матчи. Меня закрывали дома, я не мог принимать участие в каких-то матчах», — сказал Ротенберг.
Ротенберг занял должность главного тренера СКА в январе 2022 года. Под его руководством клуб один раз дошел до финала конференции.
СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на 15 очков. Сегодня армейцы дома сыграют против хабаровского «Амура». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.