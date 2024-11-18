«Мама не пускала». Ротенберг объяснил, почему не стал хоккеистом

«Я мечтал стать профессиональным хоккеистом. Я стремился. Но без оценок, без сдачи экзаменов мама меня не выпускала вообще на матчи. Меня закрывали дома, я не мог принимать участие в каких-то матчах», — сказал Ротенберг.