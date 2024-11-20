Быков ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Авангард» вместо Звягина

— В «Авангарде» хотят видеть североамериканского специалиста на посту главного тренера. Правильно ли это, учитывая сколько россиян сейчас работает в КХЛ?

— Это уже дело руководителей клуба, какого тренера выбирать: российского, европейского или североамериканского. Конечно, болельщики бы хотели видеть российского тренера. Но, повторюсь, это все прерогатива руководства. И все зависит от того, чего они хотят для развития команды, — приводит слова Быкова «Спорт день за днём».