Быков ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Авангард» вместо Звягина

— Я сейчас не могу брать на себя какие-то обязательства.
— В «Авангарде» хотят видеть североамериканского специалиста на посту главного тренера. Правильно ли это, учитывая сколько россиян сейчас работает в КХЛ?
— Это уже дело руководителей клуба, какого тренера выбирать: российского, европейского или североамериканского. Конечно, болельщики бы хотели видеть российского тренера. Но, повторюсь, это все прерогатива руководства. И все зависит от того, чего они хотят для развития команды, — приводит слова Быкова «Спорт день за днём».
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что вместо действующего главного тренера «Авангарда» готовы назначить одного из североамериканских специалистов. Сейчас омская команда находится на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, вне зоны плей-офф. В минувшем сезоне омичи выбыли из борьбы за Кубок Гагарина после ¼ финала, уступив «Локомотиву».