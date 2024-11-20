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Быков ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Авангард» вместо Звягина

Бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков рассказал, готов ли начать работать вместо Сергея Звягина в «Авангарде».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Елена Никитченко/ТАСС

— Я сейчас не могу брать на себя какие-то обязательства.

— В «Авангарде» хотят видеть североамериканского специалиста на посту главного тренера. Правильно ли это, учитывая сколько россиян сейчас работает в КХЛ?
— Это уже дело руководителей клуба, какого тренера выбирать: российского, европейского или североамериканского. Конечно, болельщики бы хотели видеть российского тренера. Но, повторюсь, это все прерогатива руководства. И все зависит от того, чего они хотят для развития команды, — приводит слова Быкова «Спорт день за днём».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что вместо действующего главного тренера «Авангарда» готовы назначить одного из североамериканских специалистов. Сейчас омская команда находится на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, вне зоны плей-офф. В минувшем сезоне омичи выбыли из борьбы за Кубок Гагарина после ¼ финала, уступив «Локомотиву».

Авангард
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