Фетисов заявил, что нынешний ЦСКА для него чужой

«Не видел проект новой арены ЦСКА, мой клуб ЦСКА закончился в 1989 году, а начался в 1968-м. В майке ЦСКА я не проиграл ни одного турнира в Москве. Я не вхожу в ЦСКА, для меня это все чужое. Не знаю, почему это все произошло. Но точно не по моей вине, не по нашей, кто играл в то время. Надеюсь, будет хороший бриллиант, хорошее место для болельщиков и команды», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».