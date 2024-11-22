Фетисов заявил, что нынешний ЦСКА для него чужой

В октябре 2024 года был представлен проект стадиона ЦСКА на Ленинградском проспекте, который будет выполнен в форме бриллиантовой шайбы со стеклянным фасадом.
«Не видел проект новой арены ЦСКА, мой клуб ЦСКА закончился в 1989 году, а начался в 1968-м. В майке ЦСКА я не проиграл ни одного турнира в Москве. Я не вхожу в ЦСКА, для меня это все чужое. Не знаю, почему это все произошло. Но точно не по моей вине, не по нашей, кто играл в то время. Надеюсь, будет хороший бриллиант, хорошее место для болельщиков и команды», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».
Вячеслав Фетисов на протяжении 15 лет играл за ЦСКА (1974−1989), завоевав с красно-синими множество титулов чемпиона СССР. Номер 2, под которым играл защитник, выведен из обращения в ЦСКА. В 1980-е годы Фетисов играл в легендарной пятерке Ларионова в ЦСКА и сборной СССР вместе с Игорем Ларионовым, Сергеем Макаровым, Владимиром Крутовым и Алексеем Касатоновым.
В 1989 году Вячеслав Фетисов уехал в США. До 1994 года играл за «Нью-Джерси Дэвилз», а с 1994 по 1998 год — за «Детройт Ред Уингз». В чемпионатах НХЛ он провел 546 матчей, забил 36 шайб и сделал 192 голевые передачи. С «Детройтом» он дважды выиграл Кубок Стэнли как игрок, а в 2000 году уже после завершения карьеры хоккеиста выиграл еще раз — в качестве помощника главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз».
В составе сборной СССР Фетисов стал двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира. Он был включен в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.