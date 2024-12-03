«Авангард» объявил об уходе из клуба Звягина и Курьянова

На прошлой неделе «ястребы» объявили о назначении главным тренером команды Ги Буше. 53-летний канадский специалист с опытом работы в НХЛ до сих пор не прибыл в расположение омского клуба. В его отсутствие обязанности главного тренера «Авангарда» будет исполнять словацкий специалист Андрей Подконицки.