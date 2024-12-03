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«Авангард» объявил об уходе из клуба Звягина и Курьянова

Омский «Авангард» расторг контракты с исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым. Об этом сообщает официальный сайт хоккейного клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК «Авангард»

Решение о расторжении контрактов было принято по взаимному соглашению сторон.

«Клуб благодарит Сергея Евгеньевича и Антона Алексеевича за работу и желает им успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении.

На прошлой неделе «ястребы» объявили о назначении главным тренером команды Ги Буше. 53-летний канадский специалист с опытом работы в НХЛ до сих пор не прибыл в расположение омского клуба. В его отсутствие обязанности главного тренера «Авангарда» будет исполнять словацкий специалист Андрей Подконицки.

Звягин работал в системе «Авангарда» с 2018 года. В апреле этого года, по ходу четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива», омский клуб уволил Михаила Кравца и назначил Звягина исполняющим обязанности главного тренера. Позднее 53-летний специалист был утвержден в качестве главного тренера команды.

Курьянов ранее занимал пост генерального менеджера «Авангарда». В октябре этого года он покинул эту должность и вошел в тренерский штаб Звягина.

«Авангард» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В среду, 4 декабря, «ястребы» дома сыграют с «Сочи». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Авангард
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