Кузнецов: Овечкин за нас сразу головы отрывал любому

«Овечкин — очень важная фигура в команде. Просто так люди капитанами не становятся. Он за нас просто головы отрывал всем вообще. Сразу! За любого! Любому человеку был готов оторвать. Любому вообще! Просто любому человеку! За меня, за Орла, за Самсона, за Леху, за Саню Алексеева… Просто любому он оторвет голову сразу за нас.
Он тебе не будет говорить, как он тебя любит, хвалить. Нет! Он старой динамовской закалки. Он сразу просто отрубит голову людям, которые даже чуть в сторону нас посмотрят. Ты понимаешь, что ты за его спиной, нормально все. Он тебе в глаза никогда не скажет, что ты в порядке. Но порвет за тебя любого», — сказал Кузнецов в видеоподкасте СКА.
Евгений Кузнецов выступал с Овечкиным за «Вашингтон» с 2014-го по 2024 год. В составе команды завоевал Кубок Стэнли в 2018 году.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги. Без 39-летнего россиянина в составе «столичные» провели семь матчей, в которых одержали четыре победы и потерпели три поражения.
С начала текущего сезона Овечкин забросил 15 шайб и отдал 10 голевых передач. Российский нападающий продолжает погоню за «вечным» рекордом регулярного канадца Уэйна Гретцки. На счету канадского хоккеиста 894 заброшенных шайб в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. В настоящий момент в активе Овечкина 868 голов.