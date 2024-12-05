Кузнецов: Овечкин за нас сразу головы отрывал любому

«Овечкин — очень важная фигура в команде. Просто так люди капитанами не становятся. Он за нас просто головы отрывал всем вообще. Сразу! За любого! Любому человеку был готов оторвать. Любому вообще! Просто любому человеку! За меня, за Орла, за Самсона, за Леху, за Саню Алексеева… Просто любому он оторвет голову сразу за нас.



Он тебе не будет говорить, как он тебя любит, хвалить. Нет! Он старой динамовской закалки. Он сразу просто отрубит голову людям, которые даже чуть в сторону нас посмотрят. Ты понимаешь, что ты за его спиной, нормально все. Он тебе в глаза никогда не скажет, что ты в порядке. Но порвет за тебя любого», — сказал Кузнецов в видеоподкасте СКА.