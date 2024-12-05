Кузнецов заявил, что его не узнают на улице после перехода в СКА

«Прошло уже три месяца с моего переезда в Санкт-Петербург, я хожу по улицам — и меня никто не узнает. Сходили в парк покататься на аттракционах — ни один человек не подошел. Зашли в ресторан — никто не знает. Один раз привел дочь в школу, прощаюсь с ней, говорю, что неделю меня не будет, и меня спрашивают: “А вы куда?” Отвечаю, что отправляюсь в поездку Магнитогорск — Тольятти — Ярославль. И тут вопрос: “А чем вы занимаетесь?” И я сразу подумал, вот это рай, вот это кайф», — сказал Кузнецов в эфире подкаста СКА.