Кузнецов заявил, что его не узнают на улице после перехода в СКА

Евгений Кузнецов перешел в СКА перед началом нынешнего сезона, подписав с петербургским клубом четырехлетний контракт. В нынешнем сезоне 32-летний форвард успел провести за армейцев 27 матчей в чемпионате КХЛ, в которых набрал 27 очков (10 шайб + 17 передач).
«Прошло уже три месяца с моего переезда в Санкт-Петербург, я хожу по улицам — и меня никто не узнает. Сходили в парк покататься на аттракционах — ни один человек не подошел. Зашли в ресторан — никто не знает. Один раз привел дочь в школу, прощаюсь с ней, говорю, что неделю меня не будет, и меня спрашивают: “А вы куда?” Отвечаю, что отправляюсь в поездку Магнитогорск — Тольятти — Ярославль. И тут вопрос: “А чем вы занимаетесь?” И я сразу подумал, вот это рай, вот это кайф», — сказал Кузнецов в эфире подкаста СКА.
Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея, выступал в КХЛ за «Трактор» с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в НХЛ, став игроком «Вашингтона». В составе столичной заокеанской команды Кузнецов играл с 2014 по 2024 год. Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 очка (33+40) в плей-офф. Евгений выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году, также завоевал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.