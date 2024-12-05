Евгений Кузнецов — об отношениях с женой: Да, я «каблук»

«Я — “каблук”, считаю, женатый мужчина в каком-то виде все равно “под каблуком”, так же как и жена. Ну, а как иначе без этого? Ну ты же должен уважать, ты не можешь себе позволять многих вещей, которые ты позволяешь до этого. У нас в менталитете это считается “под каблуком”, у других людей это уважение называется, правильно? Поэтому, блин, это нормально, я считаю», — сказал Кузнецов в подкасте СКА.