Форвард СКА Кузнецов объяснил, почему не смотрит российский футбол по телевизору

«Сейчас наш футбол смотрю часто, так всё равно, ну интересно смотреть тоже сейчас вблизи, вот на “Зенит” сходили один раз, на Кубок они играли с “Рубином”. Ну, вживую интереснее смотреть. По телеку, блин, нельзя смотреть наш футбол. Вживую приходишь, атмосферно, там ещё на Кубке болелы были. Хотелось бы, чтобы у них тоже полные стадионы были, чтобы пацаны выходили и кайфовали от трибун, потому что, ну, вот сейчас нас выпусти перед пустыми трибунами, ну, блевотина будет вообще», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу СКА.