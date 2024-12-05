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Форвард СКА Кузнецов объяснил, почему не смотрит российский футбол по телевизору

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов объяснил, почему любит ходить на российский футбол именно вживую.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

«Сейчас наш футбол смотрю часто, так всё равно, ну интересно смотреть тоже сейчас вблизи, вот на “Зенит” сходили один раз, на Кубок они играли с “Рубином”. Ну, вживую интереснее смотреть. По телеку, блин, нельзя смотреть наш футбол. Вживую приходишь, атмосферно, там ещё на Кубке болелы были. Хотелось бы, чтобы у них тоже полные стадионы были, чтобы пацаны выходили и кайфовали от трибун, потому что, ну, вот сейчас нас выпусти перед пустыми трибунами, ну, блевотина будет вообще», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу СКА.

Напомним, форвард подписал долгосрочный контракт со СКА в минувшем межсезонье. Ранее он играл в НХЛ за «Коралину Харрикейнз».

СКА