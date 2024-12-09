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Роман Ротенберг — о популярности матчей КХЛ: в Нью-Йорке тоже все наблюдают

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о популярности матчей Континентальной хоккейной лиги, особенно с участием СКА.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Мария Дмитриенко/ТАСС

«Мы очень благодарны за участие сборной мира КХЛ в Кубке Первого канала. Я думаю, это повышает статус, повышает интерес к турниру. Будет сильнейшая сборная. Но состав есть, кого пригласили. Когда мы увидим окончательный состав, будет понимание, в какой хоккей будет играть сборная мира. Сильный состав, сильный тренерский штаб.

К Майку Кинэну отношусь с огромным уважением. Я Майка хорошо знаю, общаюсь с ним постоянно. Он, кстати, всегда меня поддерживал. И да-да, еще раньше всегда меня поддерживал.

Я с большим уважением отношусь к Майку Кинэну. Это величайший тренер. Все помнят его баталии со сборной СССР, как он выигрывал Кубок Стэнли в “Рейнджерс”. И мне даже Павел Буре лично рассказывал, какой он тренер, когда они были в “Ванкувере” вместе. Это очень интересно.

Я думаю, это будут исторические игры, мы всему миру покажем уровень хоккея, и это будет интересно всем. Как и все игры КХЛ сейчас, особенно нашего клуба СКА — потому что очень много известных игроков. Это вызывает огромный интерес везде, не только в России, а во всех странах мира, и в странах БРИКС, даже в городе Дурбане все знают, когда играет СКА, все смотрят игры — без шуток.

И, конечно же, в Нью-Йорке тоже все наблюдают, и это замечательно. Мы очень рады всем нашим болельщикам по всему миру», — сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

Напомним, 12 декабря в Санкт-Петербурге стартует традиционный предновогодний турнир Кубок Первого канала по хоккею — 2024. Соревнования состоятся на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

В первый день пройдёт матч команд «Россия 25» и «Сборная мира КХЛ».

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