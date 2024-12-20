«Динамо» расторгло контракт с американским вратарем Миской

Соглашение с 29-летним вратарем было разорвано по инициативе клуба. Миска перешел в «Динамо» в минувшее межсезонье и провел за команду 14 матчей, в которых одержал пять побед и отражал 90,8% бросков по своим воротам.
Ранее Миска на протяжении двух сезонов выступал за немецкий «Штраубинг Тайгерс», а также провел шесть игр в НХЛ за «Аризону» и «Колорадо».
17 декабря «Динамо» выменял у «Лады» вратаря Владислава Подъяпольского, который составит вратарскую бригаду с Максимом Моторыгиным.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на 11 очков. В понедельник, 23 декабря, бело-голубые дома сыграют с «Ак Барсом». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.