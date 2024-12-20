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«Динамо» расторгло контракт с американским вратарем Миской

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило об уходе американского вратаря Хантера Миски.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 29-летним вратарем было разорвано по инициативе клуба. Миска перешел в «Динамо» в минувшее межсезонье и провел за команду 14 матчей, в которых одержал пять побед и отражал 90,8% бросков по своим воротам.

Ранее Миска на протяжении двух сезонов выступал за немецкий «Штраубинг Тайгерс», а также провел шесть игр в НХЛ за «Аризону» и «Колорадо».

17 декабря «Динамо» выменял у «Лады» вратаря Владислава Подъяпольского, который составит вратарскую бригаду с Максимом Моторыгиным.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на 11 очков. В понедельник, 23 декабря, бело-голубые дома сыграют с «Ак Барсом». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Динамо М
4:2
3:0, 0:1, 1:1
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
19.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 6005 зрителей
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Леонид Тамбиев
Вратари
Евгений Ярославлев
Андрей Мишуров
(Илья Коновалов, Илья Коновалов)
1-й период
06:53
Артем Кудашов
(Артем Швец-Роговой)
09:34
Артем Сергеев
(Даниил Пыленков, Седрик Пакетт)
13:35
Марк Марин
15:23
Артем Ильенко
(Джордан Уил, Никита Гусев)
2-й период
34:46
Степан Старков
(Даниил Гутик, Леонид Метальников)
3-й период
41:27
Бреннан Менелл
49:55
Седрик Пакетт
49:55
Артем Чмыхов
54:49
Георгий Солянников
(Степан Старков)
55:48
Максим Комтуа
59:24
Максим Комтуа
Статистика
6
Штрафное время
4
1
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо М
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