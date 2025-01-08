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Федерация журналистов призвала КХЛ дать оценку словам Ротенберга

Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) выпустила заявление из-за слов тренера СКА Романа Ротенберга про фашистов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК СКА

5 января СКА обыграл дома подмосковный «Витязь» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. На послематчевой пресс-конференции Ротенберг в ответ на обращение одного из журналистов отметил, что они обычно пишут свои тексты ночью, исподтишка, и сравнил их с «немецкими фашистами».

Федерация спортивных журналистов России назвала недопустимым и неприемлемым поведение главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА Романа Ротенберга по отношению к сотрудникам прессы.

«Это уже не первый случай, когда глава тренерского штаба ХК СКА допускает в медийном пространстве субъективные замечания, дискредитирующие представителей спортивной прессы и их деятельность. Федерация спортивных журналистов России считает подобное поведение главного тренера ХК СКА недопустимым и неприемлемым», — указано в заявлении.

В турнирной таблице Западной конференции СКА идет на четвертом месте, набрав 54 очка. Лидирует в таблице ярославский «Локомотив», набрав 68 баллов.

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