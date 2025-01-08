Федерация журналистов призвала КХЛ дать оценку словам Ротенберга

5 января СКА обыграл дома подмосковный «Витязь» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. На послематчевой пресс-конференции Ротенберг в ответ на обращение одного из журналистов отметил, что они обычно пишут свои тексты ночью, исподтишка, и сравнил их с «немецкими фашистами».