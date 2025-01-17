Ротенберг: СКА стал самым посещаемым хоккейным клубом мира

«СКА — самый посещаемый клуб в мире с аншлагами на каждом матче. С такой потрясающей поддержкой болельщиков Санкт-Петербург задает тренд всему мировому хоккею. Мы долгие годы шли к этому достижению: Ждановка, Юбилейный, Ледовый — и вот теперь “СКА Арена”. Проделана огромная работа, ведь в своё время никто не верил, что СКА сможет заполнять даже Ледовый дворец, на который тогда ходили по две тысячи человек, но при помощи ПАО “Газпром” мы смогли всё изменить. Огромная благодарность за долгие годы сотрудничества и неоценимую помощь! При строительстве “СКА Арены” тоже было много скептиков, но мы на деле доказали, что в России можно регулярно собирать на хоккее больше 20 тысяч человек», — написал Ротенберг в телеграм-канале.