Ротенберг вышел на третье место по числу игр во главе СКА

30 января СКА обыграл «Спартак» по буллитам — 4:3. Для Романа Ротенберга игра стала 237-й по счету на посту главного тренера петербургского клуба. Ротенберг обошел Валерия Шилова, под чьим руководством красно-синие 236 раз выходили на лед в чемпионатах страны. Первое и второе место по количеству матчей занимают Борис Михайлов (630) и Николай Пучков (507).