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Ротенберг вышел на третье место по числу игр во главе СКА

Роман Ротенберг в качестве главного тренера СКА провел 237-й матч в чемпионатах страны — это третий показатель в истории клуба среди всех армейских наставников.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

30 января СКА обыграл «Спартак» по буллитам — 4:3. Для Романа Ротенберга игра стала 237-й по счету на посту главного тренера петербургского клуба. Ротенберг обошел Валерия Шилова, под чьим руководством красно-синие 236 раз выходили на лед в чемпионатах страны. Первое и второе место по количеству матчей занимают Борис Михайлов (630) и Николай Пучков (507).

43-летний Роман Ротенберг возглавляет СКА с января 2022 года, ранее занимал пост вице-президента клуба. Ротенберг дважды выводил СКА в финал Западной конференции плей-офф КХЛ. В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента.

В настоящий момент СКА с 63 очками располагается на шестой строчке на «Западе», отставая на 17 баллов от лидирующего «Локомотива».

Спартак
3:4
0:1, 0:2, 3:0, 0:0
Б
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
30.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 8850 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Роман Ротенберг
Вратари
Артем Загидулин
(Дмитрий Николаев)
Артемий Плешков
1-й период
07:41
Григорий Кузьмин
(Илья Карпухин)
10:42
Иван Демидов
2-й период
20:00
Демид Мансуров
23:05
Илья Карпухин
25:05
Михаил Григоренко
(Владимир Алистров)
3-й период
43:02
Николай Голдобин
(Иван Морозов, Михаил Мальцев)
48:31
Дмитрий Юдин
51:24
Владимир Алистров
51:56
Павел Порядин
(Андрей Локтионов, Иван Морозов)
55:20
Андрей Локтионов
55:29
Вениамин Королев
(Александр Пашин, Герман Рубцов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Иван Демидов
(СКА)
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Спартак
КХЛ: таблица и календарь