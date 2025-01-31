Ротенберг вышел на третье место по числу игр во главе СКА

30 января СКА обыграл «Спартак» по буллитам — 4:3. Для Романа Ротенберга игра стала 237-й по счету на посту главного тренера петербургского клуба. Ротенберг обошел Валерия Шилова, под чьим руководством красно-синие 236 раз выходили на лед в чемпионатах страны. Первое и второе место по количеству матчей занимают Борис Михайлов (630) и Николай Пучков (507).
43-летний Роман Ротенберг возглавляет СКА с января 2022 года, ранее занимал пост вице-президента клуба. Ротенберг дважды выводил СКА в финал Западной конференции плей-офф КХЛ. В феврале 2023 года армейцы под руководством Ротенберга досрочно выиграли регулярный чемпионат КХЛ и в третий раз в истории клуба завоевали Кубок Континента.
В настоящий момент СКА с 63 очками располагается на шестой строчке на «Западе», отставая на 17 баллов от лидирующего «Локомотива».