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Стало известно, кто заменит травмированного Буше в Матче звезд КХЛ

Канадского нападающего «Авангарда» на Матче звезд КХЛ в Новосибирске заменит одноклубник.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Рида Буше, получившего травму, заменит российский нападающий Наиль Якупов.

Для него предстоящий Матч звезд КХЛ станет первым в карьере. В 2012 году хоккеист получил двухматчевую дисквалификацию за пропуск Матча звезд юниорских лиг Канады.

Буше получил травму в недавнем матче чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Форварду попали шайбой в голову, после чего он уходил в раздевалку, но позже вернулся в игру. Ожидается, что канадскому хоккеисту будет сделана операция в ближайшее время. После этого он может пропустить около месяца.

Якупов в текущем сезоне КХЛ забросил 18 шайб и отдал 13 голевых передач в 51 матче. Он начинал сезон в составе пекинского «Куньлунь Ред Стар», а позже вернулся в омский клуб, где уже играл с сезона-2020/2021 по сезон-2022/2023. Якупов родился в Нижнекамске и играл в КХЛ за «Нефтехимик».

Напомним, Матч всех звезд КХЛ пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля.

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