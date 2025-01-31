Стало известно, кто заменит травмированного Буше в Матче звезд КХЛ

Буше получил травму в недавнем матче чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Форварду попали шайбой в голову, после чего он уходил в раздевалку, но позже вернулся в игру. Ожидается, что канадскому хоккеисту будет сделана операция в ближайшее время. После этого он может пропустить около месяца.