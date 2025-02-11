Илья Каблуков третьим в истории КХЛ достиг отметки в 1000 матчей

37-летний Каблуков на протяжении карьеры он также выступал за московский ЦСКА, нижегородское «Торпедо», подмосковный «Атлант», петербургский СКА и московское «Динамо». Нападающий является олимпийским чемпионом 2018 года и трехкратным победителем Кубка Гагарина, выиграв трофей в составе СКА в 2015 и 2017 годах, а также вместе с «Авангардом» в 2021 году.