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Илья Каблуков третьим в истории КХЛ достиг отметки в 1000 матчей

Как сообщает пресс‑служба лиги, нападающий «Авангарда» Илья Каблуков стал третьим игроком в истории КХЛ, достигшим отметки в 1000 матчей в лиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Рубеж в 1000 матчей покорился Каблукову в гостевом матче регулярного чемпионата против «Адмирала» из Владивостока.

Рекордсменом по числу проведенных матчей в КХЛ является нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев (1036). На втором месте по этому показателю располагается защитник Евгений Бирюков (1001), завершивший профессиональную карьеру.

37-летний Каблуков на протяжении карьеры он также выступал за московский ЦСКА, нижегородское «Торпедо», подмосковный «Атлант», петербургский СКА и московское «Динамо». Нападающий является олимпийским чемпионом 2018 года и трехкратным победителем Кубка Гагарина, выиграв трофей в составе СКА в 2015 и 2017 годах, а также вместе с «Авангардом» в 2021 году.

Авангард
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