«Трактор» первым из Восточной конференции вышел в плей-офф КХЛ

Челябинский «Трактор» стал вторым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2024/25 после того, как тольяттинская «Лада» проиграла «Сибири» (1:4).
«Трактор» занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 76 очков в 55 матчах. В среду, 12 февраля, челябинцы сыграют с «Металлургом» в матче регулярки.
Первым клубом, который вышел в плей-офф Кубка Гагарина — 2025, стал ярославский «Локомотив», идущий на лидирующей позиции в Западной конференции.
«Трактор» является финалистом Кубка Гагарина 2013 года, тогда команда из Челябинска со счетом 2−4 в серии уступила московскому «Динамо». В прошлом розыгрыше плей-офф «Трактор» в полуфинале проиграл «Локомотиву» (0−4).