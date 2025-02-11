«Трактор» первым из Восточной конференции вышел в плей-офф КХЛ

«Трактор» является финалистом Кубка Гагарина 2013 года, тогда команда из Челябинска со счетом 2−4 в серии уступила московскому «Динамо». В прошлом розыгрыше плей-офф «Трактор» в полуфинале проиграл «Локомотиву» (0−4).