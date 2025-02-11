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«Трактор» первым из Восточной конференции вышел в плей-офф КХЛ

Челябинцы вторыми в сезоне-2024/25 обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

Челябинский «Трактор» стал вторым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2024/25 после того, как тольяттинская «Лада» проиграла «Сибири» (1:4).

«Трактор» занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 76 очков в 55 матчах. В среду, 12 февраля, челябинцы сыграют с «Металлургом» в матче регулярки.

Первым клубом, который вышел в плей-офф Кубка Гагарина — 2025, стал ярославский «Локомотив», идущий на лидирующей позиции в Западной конференции.

«Трактор» является финалистом Кубка Гагарина 2013 года, тогда команда из Челябинска со счетом 2−4 в серии уступила московскому «Динамо». В прошлом розыгрыше плей-офф «Трактор» в полуфинале проиграл «Локомотиву» (0−4).

Трактор
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