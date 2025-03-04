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Ливо вошел в историю «Салавата Юлаева», набрав 70 очков за сезон

Канадец Джош Ливо.отметился очередным результативным баллом в матче КХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

В Хабаровске в матче против «Амура» голевой пас отдал канадский нападающий Джош Ливо. Этот результативный балл стал для канадского форварда 70-м (43 гола и 27 передач) в текущем сезоне.

По информации пресс-службы КХЛ, Ливо стал вторым игроком «Салавата Юлаева», достигшим отметки в 70 очков за один регулярный чемпионат. Лучший результат за одну регулярку принадлежит Александру Радулову — 80 очков в сезоне-2010/2011.

31-летний канадец играет за уфимскую команду с 2023 года. Ливо выступал в НХЛ за «Торонто Мейпл Лифс», «Калгари Флеймс», «Ванкувер Кэнакс», «Каролину Харрикейнз» и «Сент-Луис Блюз», а также за клубы АХЛ. Всего за карьеру он сыграл в НХЛ 265 матчей и набрал 93 очка (42+51). В плей-офф Ливо не выступал.

Салават Юлаев
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