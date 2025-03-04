Ливо вошел в историю «Салавата Юлаева», набрав 70 очков за сезон

31-летний канадец играет за уфимскую команду с 2023 года. Ливо выступал в НХЛ за «Торонто Мейпл Лифс», «Калгари Флеймс», «Ванкувер Кэнакс», «Каролину Харрикейнз» и «Сент-Луис Блюз», а также за клубы АХЛ. Всего за карьеру он сыграл в НХЛ 265 матчей и набрал 93 очка (42+51). В плей-офф Ливо не выступал.