Ливо вошел в историю «Салавата Юлаева», набрав 70 очков за сезон

В Хабаровске в матче против «Амура» голевой пас отдал канадский нападающий Джош Ливо. Этот результативный балл стал для канадского форварда 70-м (43 гола и 27 передач) в текущем сезоне.
По информации пресс-службы КХЛ, Ливо стал вторым игроком «Салавата Юлаева», достигшим отметки в 70 очков за один регулярный чемпионат. Лучший результат за одну регулярку принадлежит Александру Радулову — 80 очков в сезоне-2010/2011.
31-летний канадец играет за уфимскую команду с 2023 года. Ливо выступал в НХЛ за «Торонто Мейпл Лифс», «Калгари Флеймс», «Ванкувер Кэнакс», «Каролину Харрикейнз» и «Сент-Луис Блюз», а также за клубы АХЛ. Всего за карьеру он сыграл в НХЛ 265 матчей и набрал 93 очка (42+51). В плей-офф Ливо не выступал.