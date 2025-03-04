Хоккеиста «Металлурга» оштрафовали за симуляцию

Во время эпизода матча Канцеров перед воротами «Лады» упал, за что арбитры дали две минуты малого штрафа за подножку, ехавшему позади Канцерова Михаилу Фисенко. При повторном просмотре момента дисциплинарный комитет зафиксировал факт симуляции, поскольку хоккеист «Лады» никак не препятствовал движению Романа в этом игровом моменте.