Хоккеиста «Металлурга» оштрафовали за симуляцию

Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего “Металлурга” Романа Канцерова наказание по п.1.42. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении лиги.
Во время эпизода матча Канцеров перед воротами «Лады» упал, за что арбитры дали две минуты малого штрафа за подножку, ехавшему позади Канцерова Михаилу Фисенко. При повторном просмотре момента дисциплинарный комитет зафиксировал факт симуляции, поскольку хоккеист «Лады» никак не препятствовал движению Романа в этом игровом моменте.
Напомним, 3 марта завершился матч между магнитогорским «Металлургом» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали магнитогорцы со счетом 2:1 по буллитам. Заброшенной шайбой в составе «Лады» отметился Михаил Фисенко, а вот у «Металлурга» Робин Пресс открыл счет, Никита Михайлис забил победный гол в серии буллитов.
Сейчас магнитогорский «Металлург» находится на четвертой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, а тольяттинская «Лада» там же на 10-м месте и не попадает в зону плей-офф.