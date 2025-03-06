Кузнецов прокомментировал слухи о конфликте с руководством СКА

— У меня в клубе все хорошо. У меня прекрасные отношения с Романом Борисовичем и со всеми другими. Я со многим сталкивался, но в этом году постоянно интриги и скандалы вокруг нашего клуба. Это мешает хоккеистам. К сожалению, приходится с этим соприкасаться. Хорошо, что у нас внутри коллектива ничего этого нет. То, что говорят, что я больше не заиграю, это чушь, ерунда. Надеюсь, скоро вернусь и помогу команде. Это моя цель.