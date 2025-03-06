Кузнецов прокомментировал слухи о конфликте с руководством СКА

Форвард СКА Евгений Кузнецов пропускал игры из-за сотрясения в декабре и из-за ОРВИ в феврале. Ранее появлялась информация, что в раздевалке СКА убрали табличку с фамилией Кузнецова.
— У меня в клубе все хорошо. У меня прекрасные отношения с Романом Борисовичем и со всеми другими. Я со многим сталкивался, но в этом году постоянно интриги и скандалы вокруг нашего клуба. Это мешает хоккеистам. К сожалению, приходится с этим соприкасаться. Хорошо, что у нас внутри коллектива ничего этого нет. То, что говорят, что я больше не заиграю, это чушь, ерунда. Надеюсь, скоро вернусь и помогу команде. Это моя цель.
— Что самое нелепое читали про себя за последние полгода?
— Я ничего не читаю, отошёл от этого. Родители читают. К сожалению. Бывает, что-то спрашивают. Приходится оправдываться, объяснять, хоть они и знают, что всё на самом деле нормально. Люди иногда пишут некоторые вещи не думая. Но это спорт. Мы должны быть к этому готовы.
— Что самое безумное вы слышали?
— Самое нелепое — мне сказали, что кто-то проголосовал, что я самый переоцененный игрок лиги, — цитирует Кузнецова «ВсеПроСпорт».
Кузнецов перешел в СКА летом 2024 года, подписав с клубом из Санкт-Петербурга четырехлетний контракт. В этом сезоне он провел 38 матчей, набрав в них 37 (12+25) очков.