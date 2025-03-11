Директор «Автомобилиста» рассказал, что станет со старой ареной клуба

«Там сменился собственник. “Уралец” сейчас не имеет отношения к системе “Автомобилиста”. Сейчас я примерно представляю, что там новые собственники хотят сделать, но я думаю, что со временем может ключевая ставка снизиться и просто перестроят все», — сказал Максим Рябков во время пресс-конференции, посвященной открытию «УГМК-Арены».
«По закону это не запрещено». Гендиректор «Автомобилиста» — о борьбе со спекулянтами
«Спекулянты есть там, где есть повышенный спрос. Победить их мы стараемся, но вы сами знаете, они как криптовалюту майнят, так и билетами торгуют. Законодательно нет методов, по закону нет запрета на перепродажу билетов на спортивные матчи. Нету инструментария ни у клуба, ни у правоохранительных органов. Закрыть нельзя, мы в Роскомнадзор много раз обращались, но всегда приходит ответ, что владельцы сайтов [которые перепродают билеты, — прим. SportMail] находятся не в России» — Максим Рябков во время пресс-конференции, посвященной открытию «УГМК-Арены».
Директор «Автомобилиста» высказался об играх ВХЛ и МХЛ на новой арене
«МХЛ и ВХЛ сейчас располагаются на арене в Верхней Пышме. Им организованы условия, чтобы обе команды спокойно сосуществовали. Пока будет так», — сказал Максим Рябков во время пресс-конференции, посвященной открытию «УГМК-Арены».
Рябков об УГМК и «Автомобилисте»: совмещение женского и мужского клуба на одной арене — это впервые
«В женском баскетболе это будет впервые. Совмещение женской и мужской команды еще не встречалось. В мужском баскетболе такое практикуется. Баскетбольный ЦСКА и “Спартак” делят Мегаспорт. В Нижнем Новгороде “Пари НН” и “Торпедо” в Нагорном. В “Молоте” (ВХЛ) “Парма” играет с ними на одной арене.
Приоритет точно за «Автомобилистом», что касается баскетбольного клуба — в городе есть еще две профессионально оборудованные под это арены«, — сказал Максим Рябков во время пресс-конференции, посвященной открытию “УГМК-Арены”.