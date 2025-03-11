Директор «Автомобилиста» рассказал, что станет со старой ареной клуба

«Спекулянты есть там, где есть повышенный спрос. Победить их мы стараемся, но вы сами знаете, они как криптовалюту майнят, так и билетами торгуют. Законодательно нет методов, по закону нет запрета на перепродажу билетов на спортивные матчи. Нету инструментария ни у клуба, ни у правоохранительных органов. Закрыть нельзя, мы в Роскомнадзор много раз обращались, но всегда приходит ответ, что владельцы сайтов [которые перепродают билеты, — прим. SportMail] находятся не в России» — Максим Рябков во время пресс-конференции, посвященной открытию «УГМК-Арены».