Морозов: «УГМК-Арена» одна из лучших в КХЛ

«Хотел бы поздравить Екатеринбург, “Автомобилист”, всех преданных болельщиков с новым домом. Вы видите, насколько это прекрасная и современная арена, которая по качеству и по всем стандартам является одной из лучших в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Все здесь было продумано при строительстве. Болельщики сейчас — это семейная аудитория, поэтому были созданы все условия», —сказал Морозов на пресс-конференции, посвященной открытию «УГМК-Арены».
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«Мы всегда рассматриваем и ориентируемся на новые арены. Конечно мы рассмотрим. Мы думаем о готовности организации с принимающей стороны. Важно, чтоб все это было на высшем уровне. Мы будем еще общаться, у нас есть время, поэтому будем работать плодотворно с желающими провести Матч звезд у себя», — сказал Алексей Морозов на пресс-конференции, посвященной открытию «УГМК-Арены».
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«Если бы нам доверили провести, то мы бы сделали все, чтоб нам за это было не стыдно. Я уверен, что губернатор Свердловской области нас поддержит в вопросе обращения», — сказал Андрей Козицын на пресс-конференции, посвященной открытию «УГМК-Арены».