Морозов: «УГМК-Арена» одна из лучших в КХЛ

«Мы всегда рассматриваем и ориентируемся на новые арены. Конечно мы рассмотрим. Мы думаем о готовности организации с принимающей стороны. Важно, чтоб все это было на высшем уровне. Мы будем еще общаться, у нас есть время, поэтому будем работать плодотворно с желающими провести Матч звезд у себя», — сказал Алексей Морозов на пресс-конференции, посвященной открытию «УГМК-Арены».