«Автомобилист» — «Салават Юлаев» 18 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Автомобилист» недавно пережил неприятную серию из 4 поражений. По словам главного тренера Заварухина, в команде был вирус, многие игроки переболели. В марте клуб переехал на новую арену и в дебютной игре уступил ЦСКА 3:4. После этого были победы над «Торпедо» 2:1 и «Сочи» 6:3. С сочинцами наконец получилось забить много голов, до этого больше трех шайб «Авто» в последний раз забрасывал 20 февраля. Команда пока играет без лидеров — Трямкин, Голышев и Да Коста получили травмы в матче с ЦСКА. На Востоке «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице.
«Салават Юлаев» выиграл 6 матчей из последних 7, команда Козлова в хорошей форме подходит к плей-офф. Три дня назад уфимцев чуть было не подвела невнимательная игра в обороне. Они вели 2:0 с минским «Динамо», а затем пропустили три шайбы. В конце 3-го периода защитник Цулыгин броском от синей линии сравнял счет, после этого «Салават» победил по буллитам. Еще одна вещь, которая не дает расслабиться уфимцам — возможный рекорд Ливо. Канадец уже забил 45 голов, у Мозякина в сезоне-2016/17 было 48. «Салават Юлаев» — третий в конференции, он 2 очка опережает «Автомобилист».
«Салават Юлаев» выиграл первый матч в сезоне у «Автомобилиста» (5:3), следующие два остались за екатеринбуржцами — 6:1 и 4:1.
SportMail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Автомобилист» — «Салават Юлаев». В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».
Букмекеры считают шансы команд равными в этом матче. На победу «Автомобилиста» в основное время предлагают 2,60, на победу «Салавата Юлаева» — 2,45. Тотал меньше 5,5 стоит 1,59.