«Автомобилист» — «Салават Юлаев» 18 марта 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Автомобилист» недавно пережил неприятную серию из 4 поражений. По словам главного тренера Заварухина, в команде был вирус, многие игроки переболели. В марте клуб переехал на новую арену и в дебютной игре уступил ЦСКА 3:4. После этого были победы над «Торпедо» 2:1 и «Сочи» 6:3. С сочинцами наконец получилось забить много голов, до этого больше трех шайб «Авто» в последний раз забрасывал 20 февраля. Команда пока играет без лидеров — Трямкин, Голышев и Да Коста получили травмы в матче с ЦСКА. На Востоке «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице.