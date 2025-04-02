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Главный тренер «Адмирала» высказался о поражении от «Трактора»

Команда из Владивостока вела по ходу игры со счетом 3:1, но по итогам встречи крупно уступила челябинцам — 3:7.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в четвёртом матче серии ⅛ финала Кубка Гагарина с «Трактором».

— Хороший первый период. К сожалению, нас хватило только на него. Эмоции, эмоции. К сожалению, немного не туда эмоции. Много удалений. Из-за этого такой вылился результат. Время на переживания нет. Забыли, готовимся дальше.

— С чем связана частая потеря преимущества в две шайбы?
— Сложно сказать. Вопрос правильный. Где-то ведем, теряем концентрацию, начинаем удаляться, пропускаем. Инициатива переходит к сопернику, потом сложно собраться. Вопрос выполнения и психологии. Возвращаться в игру сложнее. Теряются нити игры, всё взаимосвязано. Играют живые люди, тяжело предвидеть сценарий, — передает слова Тамбиева «Чемпионат».

Встреча прошла 2 апреля во Владивостоке и завершилась победой в пользу гостей, которые уступали 1:3. В составе «Трактора» дубль оформил Максим Шабанов, также отличились Григорий Дронов, Чарльз Робинсон, Артём Блажиевский, Андрей Светлаков и Владимир Ткачев. У «Адмирала» шайбы забросили Либор Шулак, Аркадий Шестаков и Иван Муранов.

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Пятый матч пройдет 4 апреля в Челябинске.

Адмирал
3:7
3:1, 0:4, 0:2
Трактор
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
2.04.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5680 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Бенуа Гру
Вратари
Андрей Мишуров
(Илья Коновалов, Илья Коновалов, Илья Коновалов)
Закари Фукале
(Закари Фукале)
1-й период
05:38
Владимир Ткачев
07:42
Либор Шулак
(Аркадий Шестаков)
08:46
Бадди Робинсон
11:39
Аркадий Шестаков
(Егор Петухов, Никита Сошников)
12:30
Семен Ручкин
12:54
Григорий Дронов
(Александр Кадейкин, Максим Шабанов)
13:16
Владимир Ткачев
15:25
Иван Муранов
(Вячеслав Основин)
15:46
Дмитрий Дерябин
18:49
Командный штраф
19:26
Аркадий Шестаков
2-й период
20:36
Максим Шабанов
(Владимир Ткачев, Стивен Кэмпфер)
27:00
Бадди Робинсон
(Григорий Дронов, Василий Глотов)
28:07
Вячеслав Основин
33:19
Либор Шулак
33:19
Арсений Коромыслов
34:25
Артем Блажиевский
(Василий Глотов, Максим Шабанов)
37:10
Семен Ручкин
38:39
Андрей Светлаков
(Семен Дер-Аргучинцев, Стивен Кэмпфер)
3-й период
40:37
Максим Шабанов
(Стивен Кэмпфер)
45:36
Логан Дэй
45:36
Логан Дэй
52:59
Никита Коростелев
58:50
Кирилл Петьков
59:06
Владимир Ткачев
(Григорий Дронов, Максим Шабанов)
Статистика
14
Штрафное время
16
7
Игра в большинстве
6
0
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит