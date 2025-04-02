Главный тренер «Адмирала» высказался о поражении от «Трактора»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в четвёртом матче серии ⅛ финала Кубка Гагарина с «Трактором».
— Хороший первый период. К сожалению, нас хватило только на него. Эмоции, эмоции. К сожалению, немного не туда эмоции. Много удалений. Из-за этого такой вылился результат. Время на переживания нет. Забыли, готовимся дальше.
— С чем связана частая потеря преимущества в две шайбы?
— Сложно сказать. Вопрос правильный. Где-то ведем, теряем концентрацию, начинаем удаляться, пропускаем. Инициатива переходит к сопернику, потом сложно собраться. Вопрос выполнения и психологии. Возвращаться в игру сложнее. Теряются нити игры, всё взаимосвязано. Играют живые люди, тяжело предвидеть сценарий, — передает слова Тамбиева «Чемпионат».
Встреча прошла 2 апреля во Владивостоке и завершилась победой в пользу гостей, которые уступали 1:3. В составе «Трактора» дубль оформил Максим Шабанов, также отличились Григорий Дронов, Чарльз Робинсон, Артём Блажиевский, Андрей Светлаков и Владимир Ткачев. У «Адмирала» шайбы забросили Либор Шулак, Аркадий Шестаков и Иван Муранов.
Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Пятый матч пройдет 4 апреля в Челябинске.