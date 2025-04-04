Лукашенко назвал победу минского «Динамо» над ЦСКА атипичной

Президент Беларуси высказался о крупной победе хоккейного клуба из Минска в матче с ЦСКА.
«Рано еще. Очень-очень рано. То, что было вчера, это атипично для минского “Динамо”. Но дай бог», — приводит слова Лукашенко белорусское агентство Белта.
ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в плей-офф КХЛ за последние 16 лет. Армейцы повторили свой антирекорд, который был установлен в марте 2009 года. Тогда ЦСКА под руководством Вячеслава Быкова уступил московскому «Динамо» с тем же счетом 0:7.
Для минчан эта победа стала самой крупной в истории плей‑офф КХЛ. Предыдущим рекордом белорусского клуба было две победы над ярославским «Локомотивом» в ⅛ финала Кубка Гагарина сезона‑2010/11 со счетом 4:1.
Счет в серии до четырех побед — 3−2 в пользу «Динамо». Шестая игра состоится 5 апреля в Москве.