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Лукашенко назвал победу минского «Динамо» над ЦСКА атипичной

Накануне минское «Динамо» со счетом 7:0 обыграло ЦСКА в пятом матче серии Кубка Гагарина.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Динамо" Минск

Президент Беларуси высказался о крупной победе хоккейного клуба из Минска в матче с ЦСКА.

«Рано еще. Очень-очень рано. То, что было вчера, это атипично для минского “Динамо”. Но дай бог», — приводит слова Лукашенко белорусское агентство Белта.

ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в плей-офф КХЛ за последние 16 лет. Армейцы повторили свой антирекорд, который был установлен в марте 2009 года. Тогда ЦСКА под руководством Вячеслава Быкова уступил московскому «Динамо» с тем же счетом 0:7.

Для минчан эта победа стала самой крупной в истории плей‑офф КХЛ. Предыдущим рекордом белорусского клуба было две победы над ярославским «Локомотивом» в ⅛ финала Кубка Гагарина сезона‑2010/11 со счетом 4:1.

Счет в серии до четырех побед — 3−2 в пользу «Динамо». Шестая игра состоится 5 апреля в Москве.

Динамо Мн
7:0
4:0, 3:0, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
3.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Илья Воробьев
Вратари
Василий Демченко
Иван Просветов
(Павел Хомченко)
1-й период
01:45
Егор Бориков
(Даниил Липский, Крис Тирни)
10:26
Сэм Энас
(Кристиан Хенкель, Джордан Гросс)
11:38
Егор Бориков
(Крис Тирни, Джош Брук)
14:24
Илья Усов
14:24
Кирилл Долженков
17:04
Колби Уильямс
19:38
Роберт Хэмилтон
(Даниил Сотишвили, Сергей Кузнецов)
2-й период
21:09
Колби Уильямс
23:11
Роман Горбунов
(Ксавье Уэлле, Сэм Энас)
23:29
Андрей Стась
(Роберт Хэмилтон, Сергей Кузнецов)
25:24
Джош Брук
27:30
Роман Горбунов
(Александр Волков)
30:32
Ксавье Уэлле
3-й период
42:28
Илья Усов
42:28
Максим Мамин
46:33
Сергей Кузнецов
46:33
Тахир Мингачев
53:18
Даниил Липский
53:18
Даниил Липский
53:18
Иван Дроздов
53:18
Иван Дроздов
Статистика
14
Штрафное время
14
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит