Лукашенко назвал победу минского «Динамо» над ЦСКА атипичной

ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в плей-офф КХЛ за последние 16 лет. Армейцы повторили свой антирекорд, который был установлен в марте 2009 года. Тогда ЦСКА под руководством Вячеслава Быкова уступил московскому «Динамо» с тем же счетом 0:7.