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Алексей Сопин назначен генеральным менеджером «Авангарда»

Омский «Авангард» объявил о назначении Алексея Сопина на пост генерального менеджера клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Авангард"

Контракт с 38‑летним функционером рассчитан на два года. Должность генменеджера в «Авангарде» оставалась вакантной с ноября 2024 года, после того как клуб покинул Иван Забуга.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
1/8 финала, 5.04.2025, 14:00
Авангард
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Металлург Мг
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«Плей‑офф в самом разгаре, но работа клуба за пределами льда никогда не останавливается. Мы рады сообщить о начале сотрудничества с Алексеем Сопиным, который отлично проявил себя в идентичной должности в московском “Динамо”.

В “Авангарде” Алексей будет отвечать за развитие первой команды, а также будет помогать в укреплении всей нашей спортивной вертикали, куда входят академия и три команды. Гармоничное совмещение этих направлений и является залогом больших достижений, к которым мы всегда стремимся», — сказал генеральный директор клуба Герман Чистяков.

Сопин является воспитанником московского «Динамо», с которым в 2013 году он выиграл Кубок Гагарина. В 2015 году он провел два матча за омский «Авангард». В 2018 году Сопин завершил игровую карьеру в «Динамо» и спустя год начал работать в системе клуба: он был директором академии, исполняющим обязанности генерального менеджера и спортивным директором «бело‑голубых».

«Авангард» лидирует в серии первого раунда плей‑офф КХЛ против действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» со счетом 3−2. Шестой матч серии пройдет в Омске в субботу, 5 апреля. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.