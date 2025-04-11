Агент Кузнецова отреагировал на разрыв контракта в СКА

Агент экс-нападающего СКА Евгения Кузнецова Шуми Бабаев рассказал, стало ли неожиданностью расторжение контракта с нападающим, учитывая то, что он был рассчитан на восемь лет.
— Новость о расторжении контракта Евгения Кузнецова со СКА стала для вас неожиданностью?
— Нам нужно было всё обговорить, встретиться лично и понять, что происходит. Просто пресса всё это подала в другом формате. Мне нужно было чётко понять позицию руководства клуба, мнение Жени. Когда мы все встретились, то поговорили, выслушали друг друга. Решение было на поверхности, оно получилось совместным, по соглашению сторон. Так что ничего экстраординарного не случилось.
— Как вы с игроком отреагировали на случившееся?
— Женя абсолютно благодарен Санкт-Петербургу, руководству СКА, болельщикам. Какие бы ситуации ни складывались — Роман Борисович всегда поддерживал Женю, они находились в диалоге. Женя увидел, что в России есть такие клубы, как СКА, где всё организовано, выстроено и нет никаких проблем. На его примере многие поняли, что не надо бояться возвращаться в Россию — здесь тоже достойные условия, — приводит слова Бабаева «Чемпионат».
Отметим, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Из петербургского клуба также ушли Александр Никишин и Арсени Грицюк. Оба планируют продолжить карьеру за океаном.
Напомним, 32-летний Кузнецов стал игроком СКА летом 2024 года. Последни раз на лед он выходил 22 марта в матче против «Торпедо». Ранее он выходил на лед 22 февраля в игре с «Куньлунем». С тех пор нападающий восстанавливался после травм. Он находится в списке травмированных после полученного второго сотрясения в сезоне.