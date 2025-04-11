Агент Кузнецова отреагировал на разрыв контракта в СКА

— Нам нужно было всё обговорить, встретиться лично и понять, что происходит. Просто пресса всё это подала в другом формате. Мне нужно было чётко понять позицию руководства клуба, мнение Жени. Когда мы все встретились, то поговорили, выслушали друг друга. Решение было на поверхности, оно получилось совместным, по соглашению сторон. Так что ничего экстраординарного не случилось.