Клуб НХЛ объявил о переходе защитника СКА Никишина

Как сообщает пресс-служба команды, Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» подписал контракт новичка с российским защитником Александром Никишиным. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2025/26. Ранее хоккеист по обоюдному согласию расторг контракт с петербургским СКА, рассчитанный до 31 мая. Права на игрока в России останутся за клубом из Санкт-Петербурга.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своем Telegram-канале написал, что Никишин обратился с просьбой продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге, и петербургский СКА пошел ему навстречу.
«Для него это было не таким простым решением, как многие думают. За три года в Петербурге он по-настоящему стал своим и в команде, и в нашем городе, для него действительно важна поддержка болельщиков и вся наша организация», — заявил Ротенберг.
«Я знаю, что конкуренция серьезная, но я готов. Я еду в НХЛ с мыслью, что мне придется начинать с нуля. И я думаю, что я хорошо к этому подготовлен. СКА подготовил меня. Я благодарен клубу, персоналу и главному тренеру Роману Ротенбергу за все», — приводит слова Никишина RG.
Никишину 23 года, он был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ под общим 69-м номером в 2020 году. Защитник перешел в СКА в июле 2022 года в результате обмена из московского «Спартака». Никишин дважды становился самым результативным защитником регулярного чемпионата КХЛ — в сезоне-2022/23 он набрал 55 очков (11 голов + 44 результативных паса), в сезоне-2023/24 — 56 (17 + 39), установив рекорд по этому показателю среди российских защитников. Также Никишин установил рекорд по голам среди игроков обороны в составе СКА.
В сезоне-2024/25 Никишин в регулярном чемпионате набрал 46 (17 + 29) очков в 61 матче, замкнув тройку лидеров по результативности среди защитников. В плей-офф СКА проиграл в первом раунде московскому «Динамо» (2−4), Нишикин пропустил две стартовые встречи противостояния из-за повреждения. В четырех играх он забросил две шайбы и сделал результативный пас.